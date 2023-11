Sondrio: sospese le ricerche dell’alpinista Mario Conti

giovedì, 23 novembre 2023

Sondrio – Sono state sospese le ricerche di Mario Conti (nella foto), 79 anni, alpinista, disperso dal 14 novembre scorso. Centinaia di soccorritori hanno perlustrato le zone nei dintorni della frazione Mossini di Sondrio e in Valmalenco, ma non hanno dato alcun esito, così è stato deciso di sospendere le ricerche fino a quando non emergeranno nuovi elementi.

La moglie Serena Fait nella serata del 14 novembre, non vedendolo rientrare, aveva lanciato l’appello, ma di “Mariolino”, come lo chiamavano non si hanno notizie. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Sondrio, sono “sospese salvo eventuali nuovi sviluppi da indurre alla riapertura“.