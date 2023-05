Sondrio, rapinatore identificato dalla Polizia di Stato

lunedì, 15 maggio 2023

Sondrio – Indentificato rapinatore del supermarket Carrefour di via De Simoni a Sondrio. Gli agenti della Squadra Mobile di Sondrio sono risaliti – grazie alle testimonianze e alle immagini del servizio di video sorveglianza al 35enne, originario di Matera e da tempo residente in Valtellina, già conosciuto dalle forze dell’ordine per furti e spaccata a Livigno e in Valtellina tra il 2016 e il 2020.

La rapina venne messa a segno il 18 marzo di un anno fa nel market di via De Simoni e si fece consegnare dalla cassiera mille euro. A più di 13 mesi la Squadra Mobile della questura di Sondrio ha smascherato il 35enne, E. S., originario di Policoro, ora indagato per rapina.