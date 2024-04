Sondrio: ladro seriale arrestato dagli agenti della Squadra Mobile

mercoledì, 3 aprile 2024

Sondrio – Arrestato dalla Squadra Mobile di Sondrio ladro seriale: nella serata di ieri il personale della Squadra Mobile ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo italiano di 54 anni, pluripregiudicato, intento a rubare negli spogliatoi maschili della piscina comunale di Sondrio.

Verso le ore 19:30 il personale addetto della piscina comunale di Sondrio ha chiamato in questura comunicando la presenza di una persona sospetta che sostava negli spogliatoi maschili senza accedere alle vasche.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo negli spogliatoi, ancora intento a rovistare all’interno di un armadietto in uso ad un frequentatore della struttura.

Nella circostanza tutte le persone presenti all’interno della piscina sono state invitate ad uscire dalle vasche per verificare la presenza degli effetti personali e del denaro lasciati negli armadietti in uso; due frequentatori hanno effettivamente riscontrato l’ammanco di denaro, quantificato in 400 euro totali.

Gli operatori della Squadra Mobile hanno identificato l’uomo, hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo sulla persona banconote in tagli corrispondenti all’importo sottratto alle persone offese e, nel veicolo, gli strumenti utilizzati dal ladro per forzare ed aprire i sistemi di chiusura degli armadietti (oltre 90 chiavi ed un cacciavite), nonché 4 fogli manoscritti recanti orari ed indirizzi di strutture sportive dislocate in diverse località italiane. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Sondrio.