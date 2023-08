Sondrio, la Polizia ha espulso extracomunitario: i motivi

giovedì, 10 agosto 2023

Sondrio – Espulso 30enne, extracomunitario, di origini nigeriane. I poliziotti della pattuglia in e-bike, di cui la questura si è recentemente dotata, durante il regolare servizio di controllo del territorio, in piazza Campello a Sondrio hanno fermato l’uomo intento ad importunare coloro che accedevano in chiesa, il quale a seguito degli opportuni accertamenti risultava già destinatario di decreti di espulsione e ordine del questore di lasciare il territorio nazionale a cui non aveva ottemperato.

L’individuo, in Italia senza fissa dimora, è stato valutato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, annoverando a suo carico diversi precedenti penali e di polizia, violazione della normativa sugli stupefacenti per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, condannato per i reati di minaccia, false attestazioni sull’identità personale, nonché diverse inottemperanze in materia di immigrazione e soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Lo straniero è stato condotto dagli operatori della Questura di Sondrio presso il centro di permanenza per i rimpatri di Roma, dove rimarrà il tempo necessario per l’esecuzione del provvedimento e l’allontanamento coattivo dal territorio nazionale.