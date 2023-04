Sondrio, indagini concluse sull’ex provveditore Molinari: in 39 nei guai

lunedì, 24 aprile 2023

Sondrio – La Procura di Sondrio ha concluso le indagini sull’ufficio scolastico territoriale di Sondrio, notificati 39 avvisi di conclusione indagini preliminari per reati contro la pubblica amministrazione e all’ex dirigente dell’ufficio scolastico territoriale della Provincia di Sondrio, dirigenti scolastici, personale scolastico e persona a cui sono stati affidati incarichi come esperti esterni o borse di tirocinio.

La Guardia di Finanza di Sondrio ha indagato sull’ex dirigente scolastico provinciale Fabio Molinari, 44 anni, di Lovere (Bergamo) e consegnato la ricca documentazione raccolta dagli inquirenti alla Procura di Sondrio: vi sono diverse ipotesi di reato, concussione, induzione indebita, peculato e turbativa d’asta. L’ex provveditore era stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari firmata dal Gip Antonio De Rosa ed era stato rimosso dall’incarico dall’Ufficio regionale di Milano. Ai 39 indagati vengono contestati 124 i reati contestati, tra cui l’utilizzo di fondi pubblici a fini privati e in alcuni casi i beneficiari di borse di studio o tirocinio in istituti scolastici e incarichi di docenza attribuiti in maniera illecita. Secondo l’inchiesta, in cambio degli incarichi ricevuti, avrebbero accettato di versare parte dei compensi a un’associazione culturale riconducibile proprio al principale indagato.