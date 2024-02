giovedì, 15 febbraio 2024

Sondrio – Fatto brillare l’ordigno bellico trovato in un’abitazione di via De Capitani Masegra a Sondrio. Gli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito hanno recuperato la granata, quindi disinnescata e trasportata al parco Bartesaghi, lungo la riva del fiume Adda, dove è stata fatta esplodere. L’Amministrazione comunale di Sondrio e la questura hanno collaborato con le operazioni degli artificieri che hanno provveduto alle operazioni in totale sicurezza e allo smaltimento.