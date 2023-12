Sondrio, due arresti della Polizia di Stato durante le Festività natalizie

mercoledì, 27 dicembre 2023

Sondrio – Anche durante le festività non si ferma l’attività della Polizia di Stato che ha arrestato due uomini, rispettivamente un cittadino italiano ed un cittadino romeno.

In particolare, nella giornata dell’antiVigilia il personale in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Sondrio, ha dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano nei confronti di un cittadino italiano residente in provincia di Milano, sottoposto agli Arresti Domiciliari presso la Comunità la Centralina di Morbegno, con una pena da scontare di anni 12 di reclusione per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali aggravate e detenzione illegale di armi commessi nell’agosto del 2021.

Il giorno della Vigilia, invece, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Sondrio hanno dato esecuzione ad un Mandato d’Arresto Europeo ai fini estradizionali per un cittadino rumeno, emesso dall’Autorità Giudiziaria di Bucarest nel 2015 per guida senza patente in Romania, dove la fattispecie costituisce reato con pena della reclusione fino a 5 anni.

L’uomo, nel febbraio del 2015, era stato sorpreso in Romania a guidare un veicolo su strade pubbliche senza essere in possesso della licenza di guida, commettendo alcuni reati stradali secondo la normativa in vigore in Romania. Dopo l’iter processuale, il giudice aveva emesso una sentenza di condanna e, non essendo più rintracciabile sul territorio, aveva emanato un mandato di arresto europeo valido in tutti gli stati dell’unione europea.

Il soggetto è stato rintracciato nel comune di Valdidentro, in cui si trovava per trascorrere le festività con altri quattro amici connazionali, tramite alert ricevuto sul portale alloggiati web della Questura, portale in cui i gestori degli esercizi alberghiere e di tutte le strutture ricettive devono inserire le generalità delle persone alloggiate presso di loro per comunicarlo alle Questure territorialmente competenti.

A seguito della segnalazione, i poliziotti della Questura di Sondrio hanno rintracciato l’uomo presso la struttura alberghiera e, dopo le opportune verifiche, hanno proceduto all’arresto ai sensi dell’art. 11 della Legge 22.04.2005 nr. 69, e lo hanno tradotto presso Casa Circondariale di Sondrio a disposizione della Autorità Giudiziaria della Corte d’Appello di Milano competente a decidere sull’eventuale estradizione.