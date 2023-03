Sondrio: dopo la condanna per lesioni 30enne albanese espulso

martedì, 21 marzo 2023

Sondrio – Il questore di Sondrio ha disposto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica nei confronti di un cittadino albanese di 30 anni, arrestato per aver fatto reingresso illegalmente nel territorio dello Stato, prima del termine fissato dalla Procura a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione.

Il 30enne era stato condannato nel 2017 per furto aggravato in concorso e lesioni personali e l’autorità giudiziaria aveva disposto l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo di cinque anni.

Nel dicembre dello scorso anno, il 30enne era stato arrestato dagli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura per il reato di reingresso illegale nel territorio dello Stato ed era stato denunciato per il reato di lesioni nei confronti di un altro straniero, a seguito di ciò era stata ripristinata la pena detentiva residua da espiare presso la Casa Circondariale di Sondrio.

Il personale della Questura di Sondrio lo ha accompagnato presso l’Aeroporto di Milano Malpensa e, unitamente agli operatori della II Zona Polizia di Frontiera Lombardia, lo ha condotto all’imbarco per l’allontanamento definitivo dal territorio nazionale.