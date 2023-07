Sondrio: devasta il Pronto Soccorso, 31enne straniero arrestato dai carabinieri

mercoledì, 19 luglio 2023

Sondrio – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sondrio hanno tratto in arresto un trentunenne straniero, bloccato dai militari mentre stava devastando il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sondrio minacciando con un coltello il personale sanitario presente.

Il giovane, intorno all’1 della scorsa notte, si è recato al Pronto Soccorso cittadino dove peraltro era già stato condotto poche ore prima da una pattuglia della Polizia di Stato, intervenuta presso la sua abitazione su richiesta dei vicini di casa che avevano segnalato il lancio indiscriminato di oggetti vari dal balcone seguito da urla ed altri gesti sconsiderati. I medici però, dopo averlo visitato, avevano escluso la necessità del ricovero rimandandolo a casa.

Inoltre lo stesso, la mattina di ieri presso l’ipermercato di via Vanoni, dopo aver scaraventato numerosi scaffali a terra, ha imprecato contro i clienti proferendo minacce con gesti inconsulti. Anche in quell’occasione i militari intervenuti avevano condotto il giovane esagitato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sondrio, da dove tuttavia era stato dimesso dopo poche ore di osservazione.

I carabinieri, giunti in breve sul posto, lo hanno immobilizzato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida fissata per la data odierna.