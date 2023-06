Sondrio, aggredisce un uomo e gli stacca un orecchio: arrestato

domenica, 11 giugno 2023

Sondrio – Aggredisce un uomo per lo sguardo alla moglie e con un morso gli stacca parte dell’orecchio: arrestato. L’episodio è accaduto a Sondrio e gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nell’attività di controllo del territorio, sono intervenuti ed hanno arrestato il 31enne di nazionalità nigeriana.

I poliziotti della Squadra Volanti della questura di Sondrio sono intervenuti nella centralissima via Mazzini a seguito di segnalazione di una lite tra due uomini. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che l’arrestato è intervenuto a difesa della propria moglie, infastidita dallo sguardo insistente di un altro uomo, per cui ne è sfociata una discussione per futili motivi, durante la quale l’autore si è improvvisamente scagliato contro l’altro ultimo, aggredendolo fisicamente e staccandogli a morsi la parte superiore del padiglione auricolare destro.

L’uomo aggredito è stato immediatamente trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Sondrio, poi sottoposto a visita specialistica nel Reparto di otorinolaringoiatria e cure mediche, è stato poi dimesso con una prognosi superiore a 40 giorni per “amputazione terzo superiore padiglione auricolare destro con lesione permanente”.

Per l’estrema gravità del fatto, i futili motivi e i precedenti di polizia (per maltrattamenti in famiglia e violenza e minaccia a pubblico ufficiale), l’aggressore è stato arrestato per il reato di lesioni personali dolose, da cui derivava la deformazione o lo sfregio permanente del viso, poi tradotto nella locale casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Sondrio.

Nei confronti del 31enne è stato emesso un provvedimento di ammonimento dal questore di Sondrio: infatti si è reso responsabile di comportamenti violenti e condotte lesive ai danni della convivente direttamente riferibili al rapporto di relazione affettiva. Questi elementi hanno determinato l’emanazione del provvedimento che intima al cittadino nigeriano di astenersi tassativamente dal compimento di qualsivoglia altra condotta di violenza domestica.

di A. P.