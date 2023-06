Solidarietà al sindaco di Trento aggredito da gruppo No Bypass Ferroviario

domenica, 4 giugno 2023

Trento – Solidarietà al sindaco di Trento Franco Ianeselli (nella foto) è stato nuovamente aggredito da No Bypass Ferroviario. Il primo cittadino ha ricevuto il sostegno da tutte le parti politiche: piena solidarietà dalla Sinistra Italiana del Trentino e da Fratelli d’Italia del Trentino.

La Sinistra italiana fa parte del vasto ed eterogeneo movimento che ha espresso criticità e proposte alternative al progetto di bypass ferroviario della città di Trento.

Francesca Gerosa ha definito il gesto un “atto indegno di chi l’ha compiuto deve farsi un esame di coscienza”. Il gruppo consiliare An-Fratelli d’Italia: “Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al sindaco e alla sua famiglia per la vile aggressione verbale subita a margine del suo intervento dal palco del Dolomiti Pride, aggressione avvenuta ad opera di alcuni attivisti No-Tav. Minacce e parole irripetibili che non possono trovare alcuna forma di giustificazione”.

Il sindaco Francesco Valduga ha appreso con sgomento la notizia dell’aggressione ai danni del Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e alla sua famiglia: “Minacce e violenza non possono essere strumenti di protesta e meritano la più ferma condanna. Esprimo piena solidarietà e vicinanza a Franco Ianeselli e alla sua famiglia per un gesto che non può e non deve trovare giustificazione alcuna”, commenta Valduga.

