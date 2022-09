Soccorso un 45enne canadese al Gaggiolo di Dro

lunedì, 12 settembre 2022

Dro – Intervento in località Gaggiolo di Dro (Brescia): soccorso un 45enne canadese, coinvolto nella tarda mattinata in un’accidentale caduta. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata da un base jumper che si trovava in quel momento nell’abituale zona di atterraggio. Messo in allarme dalle grida dell’uomo, il jumper lo ha trovato riverso sul prato, proprio al di sotto degli arbusti, in seguito ad una probabile caduta da una delle piante, e ha provveduto ad allertare immediatamente i soccorsi.

La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre il personale della Stazione di Riva del Garda si metteva a disposizione raggiungendo località Gaggiolo via terra. L’equipe medica è stata sbarcata sul posto e il 45enne canadese tempestivamente trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento per le cure dei politraumi.