Soccorso turista sulla ciclopedonale tra Dro e Pietramurata

venerdì, 10 marzo 2023

Dro (Trento) – Colto da malore sulla ciclabile, soccorso turista 63enne. Poco dopo mezzogiorno la centrale operativa ha ricevuto la richiesta di soccorso da parte di un turista in transito sulla pista ciclopedonale che da Dro (Trento) sale verso Pietramurata.

Sul posto sono giunti l’automedica, l’elisccoroso e in supporto 2 mezzi, 4 vigili del fuoco con Dae del Corpo di Dro. Il turista tedesco, durante una gita in bicicletta sulla pista ciclopedonale è stato colto da malore e la persona che era cion lui ha chiesto l’intervento al 112 Nue. All’arrivo dei soccorritori il 63enne era cosciente e, dopo averlo stabilizzato, l’equipe medica ha deciso per il ricovero all’ospedale di Arco.