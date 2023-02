Folgaria, soccorso sciatore fuori pista dai carabinieri

martedì, 21 febbraio 2023

Folgaria (Trento) – I carabinieri sciatori, specializzati e impegnati quotidianamente nei tratti montani e lungo le piste da sci, hanno effettuato una serie di interventi sulle piste a Folgaria (Trento) e soccorso uno sciatore finito fuori pista.

I cinque militari sciatori che, giornalmente, pattugliano e prestano soccorso lungo piste di Folgaria nell’ultima settimana nel comprensorio sciistico dell’Alpe Cimbra, hanno proceduto al controllo di decine di persone, intervenendo sulla tutela fisica dei discesisti e snowbordisti, trasmettendo le “buone norme comportamentali” utili alla salvaguardia di tutti e soccorrendo 44 sciatori.

In particolare, ieri pomeriggio, lungo la pista denominata “Pra Grant”, i carabinieri hanno soccorso uno sfortunato sciatore di sessantaquattro anni che a seguito di una distrazione è finito fuori pista, scivolando in un dirupo per oltre venti metri. Il 64enne, prontamente soccorso dai militari, dopo la messa in sicurezza e le prime cure del caso, è stato trasportato dall’elisoccorso presso l’ospedale Santa Chiara di Trento. Nella circostanza è stato sanzionato per imprudenza uno sciatore di origine polacca che, non curante dell’elicottero in decollo e del nastro che delimitava la zona di intervento, continuava la discesa zigzagando tra i soccorritori, impegnati nelle attività.