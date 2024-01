Soccorso scialpinista in Trentino, più di 50 interventi sulle piste

mercoledì, 3 gennaio 2024

Laste di Lusia (Trento) – Scialpinista soccorso sull’Alpe di Lusia durante una discesa, intervento del Soccorso Alpino Trentino. Il giovane stava compiendo un’escursione fuoripista e durante la discesa ha riportato gravi ferite e non essendo in grado di proseguire, ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione di Moena del Soccorso alpino e l’elisoccorso, che ha sbarcato in hovering il tecnico e l’equipe sanitaria del 118, quindi il 20enne è stato recuperato e trasportato in ospedale.

Oggi il 118 Trentino Emergenza ha effettuato più di 50 interventi nelle diverse stazioni sciistiche, con cinque sciatori ricoverati in codice rosso.