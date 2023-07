Soccorsa partoriente e incidente stradale con due feriti a Dro

giovedì, 20 luglio 2023

Dro (Trento) – Interventi dei vigili del fuoco di Dro nella giornata odierna. Il primo nella mattinata come supporto elicottero in via Fermi a Dro (Trento) per una partoriente, trasferita in elicottero a Trento.

Il secondo intervento nel pomeriggio per un incidente stradale in località lago Bagattoli, dove un’auto guidata da una donna di 34 anni con a bordo anche la figlia di 17 anni, è finita in un parcheggio. L’auto si è rovesciata e le persone sono rimaste all’interno del veicolo. Sul posto si sono portati due mezzi di Dro, Polisoccorso e celere con 8 vigili, presenti due ambulanze e Polizia locale Alto Garda per i rilievi.

Sul posto stabilizzato il veicolo e messo in sicurezza la zona per permettere ai sanitari di stabilizzare le ferite e portarle al Pronto soccorso di Arco. Sul posto supporto anche dei vigili del fuoco di Arco.