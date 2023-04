Soccorsi sciatrice in Valfurva ed escursionista sulla Presolana

sabato, 22 aprile 2023

Castione della Presolana (Bergamo) – Soccorso escursionista caduto sui sentieri della Orobie. L’equipe medica del 118 è intervenuta oggi per soccorrere un escursionista 70enne che durante una gita sui sentieri di Castione della Presolana (Bergamo), che ha riportato un trauma cranico. I sanitari hanno stabilizzato e prestato le prime cure al 70enne, poi con l’elisoccorso è stato trasportato al Civile di Brescia.

Invece a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) è stata soccorsa una scialpinista di 40 anni, che durante una discesa, ha riportato contusioni e traumi agli arti. Sul posto i medici del 118, la 40enne con l’elisoccorso è stata trasportata all’ospedale di Sondalo (Sondrio).

Infine nella Valle San Martino – a Calolziocorte (Lecco) – si è verificato un infortunio sul lavoro con un uomo rimasto schiacciato da un camion in fase di manutenzione, l’altro in Corso Europa per lo scontro tra due auto. Il 56enne ferito è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza.