Soccorsi due motociclisti a Sulzano, recuperate nel Sebino quattro persone

venerdì, 2 giugno 2023

Sulzano (Brescia) – Incidenti stradali e in acqua, gran lavoro nella giornata odierna per vigili del fuoco, forze dell’ordine e sanitari del 118.

Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia è intervenuta nel comune di Sulzano in via Santa Maria per un incidente stradale, coinvolti due motociclisti che uscendo di strada sono finiti nella scarpata, i feriti sono stati recuperati tramite manovre Saf (Speleo alpino fluviale) dal personale dei vigili del fuoco in posto. Sul posto anche l’eliambulanza da Brescia, l’ambulanza da Sale Marasino e i carabinieri. I feriti sono stati trasportati agli Spedali Civili di Brescia. Ad Agnosine (Brescia) un 23enne di Travagliato è caduto dalla sua moto all’ingresso nella galleria dopo il paese della Val Sabbia.

Invece nel primo pomeriggio la sala operativa dei vigili del fuoco di Brescia è stata allertata per un soccorso persona sul lago d’Iseo. Quattro persone, con due minorenni, in difficoltà su due kayak sono state soccorse al traverso dell’isola di Loreto. Recuperate da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Monte Isola con l’ausilio di un’imbarcazione, sono state portate a Vello dove le attendevano i sanitari per accertamenti. Non si registrano feriti.