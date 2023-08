Soccorsi due alpinisti sulla ferrata del Colac in Val di Fassa

martedì, 1 agosto 2023

Canazei (Trento) – Intervento sulla ferrata dei finanzieri al Colac in Val di Fassa. Sorpresi da un temporale sulla ferrata, due stranieri si sono spaventati e non erano più capaci di proseguire. Due escursionisti stranieri, un uomo e una donna, sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi dopo essere stati sorpresi da un forte temporale mentre si trovavano sulla ferrata dei Finanzieri al Colac in Val di Fassa (Canazei), poco sotto la cima, a una quota di circa 2.700 metri. I due, illesi ma spaventati, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16 perché non erano più in grado di proseguire.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre gli operatori della Stazione Alta Val di Fassa si sono resi disponibili in piazzola a Canazei (Trento)

L’elicottero di Trentino Emergenza decollato dal nucleo elicotteri di Mattarello è dovuto però rientrare alla base a causa di un forte temporale che non gli ha permesso di andare oltre la Val di Fiemme.

Grazie a una finestra di bel tempo, poco dopo le 18, è intervenuto l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites che ha imbarcato a bordo un operatore della Stazione Alta Val di Fassa ed è salito in quota.

Il tecnico di elisoccorso e il secondo soccorritore sono stati verricellati in ferrata e hanno recuperato gli escursionisti con due verricelli. Illesi, i due sono stati elitrasportati in sicurezza a Canazei. Per loro non si è reso necessario alcun ricovero in ospedale.

di Red. Cro.