Soccorse persone in difficoltà durante l’escursione ai laghi Gemelli

sabato, 11 marzo 2023

Branzi – Soccorse tre persone in difficoltà durante l’escursione ai laghi Gemelli. Nel pomeriggio l’equipaggio del Drago 150 ha effettuato un un intervento di soccorso nella zona dei laghi Gemelli sopra il Comune di Branzi (Bergamo) a 2300 metri di quota. Tre persone ed un cane durante un’escursione in alta montagna si sono trovate in difficoltà.

L’equipaggio del Drago 150, un AW139 con personale a bordo decollato da Malpensa (Varese), ha prima individuato le persone ed il cane e dopo li ha recuperati con il verricello con l’aiuto degli elisoccorritori.

Successivamente sono stati portati a valle, in zona sicura, dove vi era la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Zogno (Bergamo) ad accoglierli.