Soccorse e recuperate persone ferite a Ceto, Vione e Casto

mercoledì, 16 agosto 2023

Ceto (Brescia) – Raffica di interventi di soccorso persone nella giornata odierna. Due persone, un 18enne e una 53enne, sono state recuperate a Ceto e a Vione per una caduta in bicicletta e una donna a Casto (Brescia), precipitata in un dirupo.

CETO – Un ciclista di 18 anni, stava percorrendo una mulattiera che scende dall’abitato di Ceto verso il fondovalle, quando la bicicletta ha avuto un guasto. È caduto e ha riportato lievi escoriazioni e la sospetta frattura di un braccio. Alcuni passanti hanno chiamato il 112. La centrale ha mandato sul posto il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Un tecnico che era già in zona è salito a piedi, gli altri sono arrivati con il quad; era presente anche un medico rianimatore del Cnsas. Il ragazzo è stato raggiunto, stabilizzato nel materassino a depressione e messo in sicurezza, poi portato dove c’era l’ambulanza e trasportato all’ospedale di Esine.

VIONE – Una donna di 53 anni è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi dai tecnici della Stazione di Temù del Soccorso alpino bresciano, intervenuti con i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Si trovava in località Cortebona, nella Valle di Cané, territorio di Vione, in Alta Valle Camonica. È caduta con la e-bike e ha riportato la presunta frattura di un braccio. La donna è stata valutata, immobilizzata e trasportata in ospedale con l’elicottero agli Spedali Civili di Brescia.

CASTO – Intervento sempre nel primo pomeriggio per la Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana. I tecnici sono stati allertati per una donna di 61 anni, caduta sul sentiero, che ha riportato un trauma a una caviglia. Dopo l’attivazione, le squadre hanno raggiunto la donna, che si trovava nei pressi del parco delle Fucine, territorio del Comune di Casto. Dopo la valutazione sanitaria, la donna è stata trasportata fino all’ambulanza e ricoverata all’ospedale di Gavardo.