Soccorsa una donna di 74 anni in Valdidentro

venerdì, 26 agosto 2022

Valdidentro (Sondrio) – Soccorsa una donna di 74 anni, residente nel Milanese. L’escursionista si era infortunata dopo essere caduta nei boschi vicino a Prescedont, in Valdidentro (Sondrio). Sono intervenuti i tecnici della Stazione di Bormio del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, insieme con il Sagf – Soccorso alpino della Guardia di finanza. La donna è stata trasportata per un breve tratto in una parte di bosco più aperta, poi è stata recuperata con il verricello dall’elisoccorso di Bolzano.

L’intervento si è concluso in un paio d’ore, la donna è stata accompagnata all’ospedale di Sondalo (Sondrio).