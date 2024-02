sabato, 24 febbraio 2024

Riva del Garda (Trento) – Intervento dei vigili del fuoco in via Virgilio a Riva del Garda (Trento) per soccorrere una persona che si era infortunata nella sua abitazione.

Nel pomeriggio i pompieri sono giunti con piattaforma e una squadra di sei persone che hanno recuperata l’infortunata e consegnata all’equipe medica del 118 di Trentino Emergenza per le prime cure. Presenti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda.