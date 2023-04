Soccorsa escursionista 69enne sul Monte Censo di Anfo

domenica, 2 aprile 2023

Anfo (Brescia) – I tecnici della V Delegazione bresciana del Soccorso alpino Bresciano sono intervenuti nel pomeriggio per soccorrere una donna di 69 anni che aveva riportato un sospetto trauma a una gamba mentre stava compiendo un’escursione.

I tecnici sono stati allertati intorno alle 13 per raggiungere la zona del Monte Censo, nel territorio del comune di Anfo (Brescia), sul lago d’Idro. I soccorritori hanno raggiunto la donna, che è stata stabilizzata, messa in sicurezza e calata con la barella portantina per oltre 300 metri, fino all’ambulanza, quindi è stata trasportata all’ospedale di Gavardo (Brescia). Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i volontari dell’ambulanza di Bagolino. L’intervento è terminato nel pomeriggio, con il rientro delle squadre.