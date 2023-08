Soccorsa a Malegno una persona caduta in un dirupo

domenica, 13 agosto 2023

Malegno (Brescia) – Mobilitazione nel pomeriggio per soccorrere una persona precipitata in una zona impervia in territorio di Malegno (Brescia).

L’allarme è scattato attorno alle 14:30 e sul posto sono giunti una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario, il personale sanitario del 118 con l’automedica dell’ospedale di Esine e l’ambulanza della Croce Rossa di Breno e i sanitari hanno effettuato le prime cure al ferito. Successivamente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Esine per accertamenti. L’intervento dei soccorritori si è concluso a metà pomeriggio.