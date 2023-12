Skiarea Paganella: sei sciatori multati e cinque soccorsi dai carabinieri

lunedì, 11 dicembre 2023

Andalo (Trento) – Week end dell’Immacolata molto impegnativo per i carabinieri sciatori della Stazione di Andalo. Numerosi gli interventi eseguiti, sia di soccorso a discesisti infortunatisi, sia dal punto di vista della vigilanza effettuata in tutto il comprensorio “Paganella 2001”.

Tra i numerosi controlli ed interventi svolti, i militari specializzati, impegnati lungo le piste da sci al fine di tutelare l’incolumità degli appassionati degli sport invernali e garantire l’osservanza delle norme comportamentali, hanno proceduto a sanzionare 6 sciatori, tutti italiani. A tre gli è stata contestata la violazione dell’obbligo di prudenza e l’eccessiva velocità, in quanto colti a sciare sulla pista “nuvola rossa” nonostante fosse chiusa, con tanto di segnaletica indicante l’impraticabilità e la chiusura di quel percorso. La sanzione comminata è di 50 euro ciascuno. Uno dei sanzionati si è anche infortunato cadendo e procurandosi la frattura di una spalla, necessitando quindi di un immediato intervento da parte dei militari soccorritori che, dopo averlo soccorso ed immobilizzato, lo hanno trasportato a valle col toboga, affidandolo poi ai sanitari per il successivo trasporto in ospedale.

Altre due sanzioni – sempre da 50 euro ciascuno – sono state comminate per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria, con conseguente sanzione accessoria del ritiro dello skipass, mentre un ultimo sciatore è stato sanzionato, con pari importo, per essere stato colto a risalire la pista in divieto, arrecando un serio pericolo per sé e per le altre persone intente a sciare.

Cinque in totale i soccorsi effettuati per gravi infortuni, tra cui uno snowboarder feritosi seriamente ad un arto ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato assistito ed immobilizzato dai carabinieri sciatori impegnati nei servizi di vigilanza e soccorso.

L’impegno dei carabinieri della Compagnia di Cles, nei comprensori sciistici di competenza, tra cui quello di Andalo-Paganella, proseguirà in modo incessante per tutto il periodo invernale, al fine di garantire la massima sicurezza per cittadini trentini e turisti che vorranno trascorrere il loro tempo libero sulle piste da sci.