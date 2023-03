Sirmione, rapinatore arrestato dai carabinieri

lunedì, 27 marzo 2023

Sirmione (Brescia) – I carabinieri della Stazione di Sirmione (Brescia) hanno eseguito un fermo per rapina in un esercizio pubblico. Lo scorso 20 marzo un uomo, con il volto parzialmente travisato, aveva commesso una rapina al supermercato denominato “Penny Market” di Sirmione; in particolare, sotto la minaccia dell’estrazione di una pistola celata all’interno di un sacchetto di plastica, si faceva consegnare dal personale addetto alle casse la somma contante di 200 euro, allontanandosi poi velocemente per le vie limitrofe una volta consumata la rapina.

Immediate sono state le ricerche effettuate dai militari della locale Stazione carabinieri, i quali, al termine degli accertamenti e delle attività di indagine intraprese, hanno individuato due giorni dopo il presunto autore del reato, il quale, come detto, veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto e tradotto presso la casa circondariale “Nerio Fischione” di Brescia.

Il provvedimento è stato convalidato dal Gip di Brescia, disponendo per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.