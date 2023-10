Simboli e minacce al presidente della Provincia di Trento, indagini e reazioni

martedì, 10 ottobre 2023

Trento – Collocati sui manifesti del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, l’adesivo del gruppo musicale “P38″. Un messaggio legato a un calibro di pistola semiautomatica P38 usata dalle Brigate Rosse, tanto vero che si intravvede anche la stella a 5 punte delle BR. Una minaccia molto grave, aperta un’indagine affidata alla Digos.

Minacce al Presidente della Giunta, la solidarietà del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder esprime “piena solidarietà al Presidente della Giunta, ancora una volta vittima delle minacce di gruppi estremisti”. Minacce, afferma il Presidente del Consiglio, che riguardano la persona del governatore e il suo ruolo istituzionale.

Lega: Solidarietà a Fugatti, le minacce delle BR non fermeranno la democrazia

“A nome della Lega Trentino esprimo la piena solidarietà al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per le minacce ricevute dalle Nuove Brigate Rosse. Sono un atto vile e intimidatorio che va condannato con fermezza. Siamo certi che il presidente Fugatti non si lascerà intimidire da queste minacce e continuerà a svolgere il suo lavoro con determinazione e fermezza”, afferma il Commissario della Lega Trentino Diego Binelli

“Piena solidarietà al Presidente Fugatti per l’atto di intimidazione nei suoi confronti. L’uso di quei terribili simboli della violenza politica va condannato e respinto senza esitazione alcuna da parte di tutti”, la segreteria provinciale di Campobase.