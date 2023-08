Si ribalta con in quad sul Monte Palosso, finito 76enne

domenica, 13 agosto 2023

Villa Carcina (Brescia) – Si ribaltano con il quad sul Monte Palosso, territorio del Comune di Villa Carcina (Brescia), recuperati dal Soccorso Alpino. Nella serata di ieri alcune persone stavano percorrendo un sentiero molto impervio, in una zona boschiva, con dei mezzi quad; uno si è ribaltato e un 76enne ha riportato dei traumi.

E’ stato chiesto aiuto, la centrale operativa ha attivato l’elisoccorso di Brescia di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e le squadre territoriali della Stazione di Valle Trompia della V Delegazione Bresciana.

È stato calato con il verricello il tecnico di elisoccorso del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico), che ha messo in sicurezza la persona infortunata e ha predisposto la zona per ricevere il medico e l’infermiere, che hanno prestato le prime cure a livello sanitario. L’uomo è stato imbarellato, recuperato sul sentiero, quindi è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.