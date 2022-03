Si avvicina a ex compagna, nel Bresciano arrestato per violazione del “codice rosso”

domenica, 13 marzo 2022

Rovato – I carabinieri della Stazione di Rovato (Brescia) in collaborazione con i colleghi della Sezione Operativa del NORM della Compagnia di Chiari hanno arrestato in centro a Brescia un uomo di 40 anni.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di quest’ultimo per la violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna, già impostogli dall’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri di Rovato tenevano monitorata la situazione già da diverse settimane, fino a quando l’uomo ha iniziato ad esternare pubblicamente sui social network il suo rancore per la relazione ormai terminata. Nel momento in cui le sue intenzioni si sono tramutate in fatti, i militari sono intervenuti, ponendo fine alle trasgressioni.