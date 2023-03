Sfruttamento prostituzione: chiuso centro massaggi dalla Polizia di Stato di Brescia

mercoledì, 29 marzo 2023

Brescia – La Polizia di Stato di Brescia ha chiuso un centro massaggi per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della questura di Brescia ha eseguito un decreto di perquisizione – emesso nell’ambito del procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Brescia – nei locali di un centro massaggi sito nel quartiere di Sant’Eustacchio di Brescia.

Nel corso dell’attività, avviata a seguito di numerose segnalazioni pervenute in questura da parte di alcuni cittadini, gli agenti hanno proceduto al sequestro di iniziativa della struttura, oltre che di circa 4.300 euro in contanti e di centinaia di contraccettivi.

Nel centro massaggi sono state infatti identificate, previo accompagnamento presso gli uffici della Divisione, tre donne di cittadinanza cinese sprovviste di un regolare contratto di lavoro oltre ad una loro connazionale che è stata indagata per sfruttamento della prostituzione. Secondo gli investigatori all’interno del centro si consumavano abitualmente rapporti sessuali dietro compenso da versare in contanti alla titolare di fatto dell’appartamento.