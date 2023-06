Sferra pugno e ferisce carabiniere a Livigno: arrestato 25enne

lunedì, 26 giugno 2023

Livigno (Sondrio) – Giovane commesso arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Livigno (Sondrio), mentre stavano perlustrando la via Plan, giunti nei pressi di un noto disco club, venivano richiamati dalle urla di un giovane il quale, in evidente stato di ebbrezza, si lamentava degli addetti alla sicurezza che non gli avevano consentito di accedere al locale.

Il giovane, all’improvviso, sfogava la propria aggressività contro i militari che cercavano di contenerlo, riuscendo a colpirne uno con una testata al volto procurandogli un trauma al setto nasale prima di essere bloccato, ammanettato e dichiarato in stato di arresto per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Il venticinquenne, commesso in un negozio di Livigno, è stato tradotto nel carcere di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.