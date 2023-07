Servizio straordinario di controllo del territorio in Alto Adige

giovedì, 13 luglio 2023

Bolzano – Servizio straordinario di controllo del territorio con pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e di unità cinofile della Guardia di Finanza, concentrati in particolare nelle zone della città dove sono soliti bivaccare soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, nei pressi di Ponte Roma, all’interno di una tenda veniva rintracciato un cittadino tunisino di 28 anni, con numerosissimi precedenti di polizia per furti in esercizi commerciali (tanto da essere stato denunciato sei volte nel solo mese di luglio) e per reati contro la persona. In occasione delle varie fasi del controllo e dell’accompagnamento in Questura, lo straniero provava a dileguarsi, venendo prontamente bloccato da due operatori che, durante l’intervento, riportavano lesioni.

Vista la sua condizione di straniero non regolare sul territorio dello Stato, il giovane veniva accompagnato da personale della Questura presso il C.P.R. di Gradisca di Isonzo (Gorizia) dove attenderà il completamento delle pratiche finalizzate al suo rimpatrio in Tunisia.