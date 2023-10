Serra di marijuana in casa, arrestato dai carabinieri a Iseo

martedì, 10 ottobre 2023

Iseo (Brescia) – I militari della Stazione di Iseo hanno arrestato un 45enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio.

Nel corso dell’attività contro lo spaccio i militari hanno concentrato la loro attenzione sulla residenza dell’uomo, situata a Iseo, dove hanno rinvenuto una coltivazione di marijuana organizzata in una apposita serra nel giardino della residenza. Nell’abitazione l’uomo aveva allestito una stanza dedicata all’essicazione dello stupefacente con tutto il necessario per il confezionamento e la successiva vendita. L’operazione dei carabinieri ha permesso di sequestrare 9 kg circa di marijuana pronta per essere messa sul mercato.