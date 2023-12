Sequestro Zanotti e Sandrini: in tribunale a Brescia assolti i tre imputati

mercoledì, 13 dicembre 2023

Brescia – Assolti i tre imputati accusati del sequestro di Sergio Zanotti e Alessandro Sandrini. I fatti risalgono al periodo tra il 2016 e il 2019: Alessandro Sandrini venne rapito nell’ottobre 2016 in Turchia e liberato in Siria il 22 maggio 2019, invece Sergio Zanotti era stato sequestrato in Siria nell’aprile 2016 e liberato il 5 aprile 2019.

Il Pm di Brescia Francesco Carlo Milanesi aveva chiesto le condanne dei tre imputati: per Fredi Frrokaj, albanese residente a Flero 17 anni e 4 mesi, per Olsi Mitraj, albanese, residente a Gussago, ed Alberto Zanini di Mazzano, 11 anni e un mese. Oggi il giudice del tribunale di Brescia ha assolto tutti e tre gli imputati per non aver commesso il fatto. Riconosciuta la tesi della difesa.