Sequestro Sandrini e Zanini, attesa per la sentenza

giovedì, 23 novembre 2023

Brescia – Il 13 dicembre sarà pronunciata la sentenza per il sequestro di Alessandro Sandrini e Sergio Zanotti, rapiti in Turchia nel 2016 e rilasciati nel 2019. A processo gli albanesi Fredi Frrokaj, residente a Flero e ritenuto dagli inquirenti responsabile del sequestro di entrambi; Olsi Mitraj, residente a Gussago e Alberto Zanini di Mazzano.

L’accusa ha chiesto la condanna a 17 anni e 4 mesi per Frrokaj, undici anni e un mese per Mitraj e Zanini, mentre gli avvocati hanno chiesto l’assoluzione dei propri assistiti e di riqualificare il reato. La sentenza è attesa per il 13 dicembre.