Sequestrati beni per 780mila euro a ex dirigente del Comune di Concesio

lunedì, 20 febbraio 2023

Brescia – La Divisione Anticrimine della Questura di Brescia ha eseguito un provvedimento di sequestro anticipato di beni, finalizzato alla confisca, consistenti in depositi titoli, gioielli, monili ed orologi, per un valore complessivo di 780mila euro.

La misura è stata disposta – su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore della Provincia di Brescia – dal locale Tribunale – Sezione Autonoma delle Misure di Prevenzione nei confronti di Riccardo Gardoni, ex responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Concesio (Brescia), già definitivamente condannato per corruzione ad una pena di anni 7 e mesi 9. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e confermato nella sentenza l’ex dirigente pubblico, approfittando del ruolo ricoperto ed abusando della pubblica funzione esercitata, avrebbe posto in essere condotte corruttive commesse dal 2014 al 2018 e sono risultati infatti diversi versamenti in contanti sui conti correnti intestati al soggetto o cointestati alla moglie. Con sentenza della Corte di Appello di Brescia del 16 novembre 2022 sono state confiscate all’imputato 289.441 euro.

Gli accertamenti successivamente svolti sono confluiti in una proposta firmata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Brescia, diretta al Presidente del Tribunale, finalizzata ad ottenere l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sulla base delle indagini coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica Benedetta Callea ed effettuate dalla Polizia di Stato, Divisione Anticrimine della Questura di Brescia.

Dagli approfondimenti investigativi, difatti, è risultato un quadro economico-patrimoniale del tecnico comunale che ha consentito di evidenziare una notevole sperequazione tra redditi leciti regolarmente dichiarati – derivanti da lavoro dipendente e da autonoma attività professionale – e fonti di reddito non rintracciabili, con versamenti di ingenti somme di denaro in contante sui conti correnti a partire dal 1984. È stata quindi delineata una situazione di accumulo di proventi illeciti pari a circa 461 mila euro.

Tale ultima somma, inoltre, è stata reinvestita dal medesimo dirigente nell’acquisto di prodotti finanziari ed assicurativi che hanno generato un ulteriore utile di 273.000 euro circa, per un totale di utili illeciti pari a 734.000 euro circa, a cui è stato sommato il valore nominale di monili, gioielli e orologi preziosi reperiti, sempre senza giustificato motivo, nella disponibilità del funzionario pubblico.

Nella richiesta di emissione della misura di prevenzione patrimoniale, fra l’altro, è stata evidenziata dai proponenti la necessità e l’urgenza della decisione in sede cautelare stante il concreto ed attuale pericolo di dispersione dei beni di cui il tecnico comunale ha diretta o indiretta disponibilità, ritenuto fondato il rischio di una cessione degli stessi a terzi.

Quanto considerato dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Brescia nella richiamata proposta è stato ritenuto “pienamente condivisibile” dal Tribunale Ordinario di Brescia che ha disposto il sequestro anticipato ed urgente – dei beni nella disponibilità del proposto, affidando ad un amministratore giudiziario la custodia dei beni stessi.

L’azione congiunta della Procura della Repubblica e della Questura di Brescia ha consentito di ottenere un importante risultato; l’analisi della documentazione posta a fondamento della richiesta ha consentito di evidenziare la propensione dell’impiegato infedele a realizzare indebiti guadagni ed accumulo di risorse.

Si rappresenta, infine, che il provvedimento, come detto disposto in via anticipatoria e con funzione cautelare, dovrà essere confermato, ai fini della confisca dei beni, dal Tribunale – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione.