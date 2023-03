Senza esito le ricerche di Pietro Tomei, fuggito dalla Rsa di Mori

venerdì, 17 marzo 2023

Mori (Trento) – Ancora senza esito le ricerche di Pietro Tomei. Il 56enne, nella nottata di ieri, si è allontanato dalla casa di riposo Benedetti di Mori. L’ultima immagine catturata dalle telecamere di sorveglianza è di poco dopo, tra via Terra nera e l’ingresso del Centro raccolta materiali di Mori. Nelle ricerche sono impegnate le forze dell’ordine che hanno utilizzato anche droni e cani molecolari.

L’Apsp Benedetti è una casa di riposo e dunque non è mai chiusa. L’assenza dell’uomo è stata scoperta dopo appena 6 minuti: sufficienti però perché di lui si perdessero le tracce. I primi a iniziare le ricerche e a lanciare l’allarme, coinvolgendo le forze dell’ordine, sono stati i professionisti in servizio notturno; alla ricerca si sono uniti – a supporto – anche i collaboratori che erano a casa, di riposo. L’uomo è perfettamente in grado di muoversi autonomamente e l’ipotesi più probabile è che si sia perso.