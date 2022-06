mercoledì, 1 giugno 2022

Moena – Senza biglietto a vedere l’amichevole di Moena tra Fiorentina e Foligno: daspo per 20 ultras viola. I fatti risalgono alla scorsa estate: il 25 luglio presso il campo sportivo “Carlo Benatti” in occasione del ritiro estivo della compagine toscana.

Nell’occasione giungevano presso l’impianto sportivo un numeroso gruppo di ultras toscani appartenenti alla curva Fiesole della Fiorentina intenzionati ad assistere all’incontro ed a sostenere la propria compagine calcistica impegnata nella preparazione estiva.

Nella circostanza, tuttavia, un gruppo di tifosi viola, bypassando gli appositi varchi d’accesso predisposti per regolare l’afflusso del pubblico all’impianto, forzavano alcune recinzioni in plastica superando indebitamente le transenne metalliche così introducendosi all’interno dell’impianto sportivo senza alcun titolo di accesso.

Grazie alla successiva attività investigativa espletata, anche in collaborazione con la Questura di Firenze, venivano identificati 21 ultras della Fiorentina e venivano emessi dal Questore di Trento altrettanti provvedimenti di Daspo nei confronti dei sostenitori i quali non potranno, per la prossima stagione calcistica, accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio, anche amichevoli, ed ai luoghi alla sosta o al transito dei tifosi.