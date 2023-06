Sentenza Sait, posizione del Consorzio: ricorreremo in Appello

martedì, 6 giugno 2023

Trento – Il Consorzio Sait (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine) esprime meraviglia e stupore, rispetto alle decisioni del Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro (sentenza 80/2023), relativa all’esternalizzazione del magazzino, che aveva visto l’apertura della procedura di mobilità per il personale coinvolto.

“Quanto ordinato dal Tribunale sorprende soprattutto perché si tratta di una decisione presa alla prima udienza, senza aver sentito testimoni e parti coinvolte, sulla base di questioni che neppure sono state puntualmente sollevate dalla controparte – è la posizione della Sait -. Certo di aver agito correttamente, nel pieno rispetto delle normative e dei lavoratori, SAIT eseguirà quanto prescritto dal Giudice del Lavoro, rispettandone le decisioni. Al tempo stesso, ritenendo che le ragioni proposte non siano state ascoltate, ricorrerà ai gradi successivi di giudizio per ribadire le proprie posizioni, verso un provvedimento che si ritiene profondamente ingiusto”.

In particolare, SAIT ricorda che: “l’apertura della procedura di mobilità dei lavoratori si è resa necessaria in quanto non è stato possibile trovare alcun accordo sul trasferimento dei lavoratori a Movitrento, a causa della totale e preventiva chiusura dei Sindacati, concretizzatasi nella mancanza del mandato a trattare in ognuno dei sette incontri; il Consorzio non ha posto alcun diktat, anzi ha presentato proposte concrete di tutela dell’occupazione e di contenimento dell’impatto sociale, offrendo nuovi posti di lavoro adeguati ed equivalenti, che non sono mai state discusse nel merito; non vi è stata nessuna apertura da parte sindacale anche rispetto alla disponibilità dell’azienda ad un accordo su possibili indennizzi all’esodo”.