Scritta sui muri e insulti, solidarietà al sindaco di Provaglio d’Iseo

sabato, 18 febbraio 2023

Provaglio d’Iseo (Brescia) – “Sindaco comunista infoibatore” è la scritta apparsa sul muro esterno al Monastero di San Pietro in Lamosa, forse a causa di una serata svoltasi per illustrare ai cittadini l’esodo dalmata e istriano in occasione della giornata delle foibe. Solidarietà e sostegno al primo cittadino di Provaglio d’Iseo (Brescia) Enzo Simonini, preso di mira con la scritta.

Dagli amministratori è arrivata la solidarietà: “Un gesto bruttissimo che non rappresenta per nulla l’ottimo Amministratore che sta dimostrando d’essere”, dice Cristian Quetti, a cui si è unito il consigliere comunale di Provaglio Kevin Fadda che sottolinea: “Oltre ad essere di cattivo gusto una frase del genere nel 2023 a più di 70 anni dall’accaduto ci fa riflettere e capire la viltà di certi teppisti che senza firmarsi rovinano l’immagine e la dignità di un paese meraviglioso come Provaglio d’Iseo”.

“Ci auguriamo – conclude Kevin Fadda – che vengano affidati presto alla giustizia i vandali che hanno imbrattato i muri del nostro territorio con ridicole e decontestualizzate accuse”. Anche l’Anpi locale denuncia il fatto e sostiene Simonini.