Scoperti con un chilo di cocaina a Sondrio, due persone arrestate

lunedì, 4 dicembre 2023

Sondrio – Operazione antidroga, la Squadra Mobile della questura di Sondrio ha tratto in arresto due stranieri per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti in borghese, quotidianamente impegnati nell’attività di osservazione, controllo e pedinamento in tutto il territorio provinciale, hanno notato un’auto sospetta che viaggiava sulla tangenziale di Sondrio in direzione Tirano ad una distanza eccessivamente ridotta rispetto alla macchina che la precedeva.

I due stranieri ottemperavano all’alt intimato dalla Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per un controllo di polizia, mostrando i documenti richiesti.

Durante le operazioni di controllo del veicolo, tuttavia, improvvisamente rientravano in macchina, scaraventano a terra il poliziotto che stava cercando di bloccarli e, ancora con il portabagagli aperto, si davano alla fuga ad alta velocità verso la zona di Poggiridenti.

Gli equipaggi della Squadra Mobile, unitamente a quelli delle Volanti, si mettevano prontamente all’inseguimento. Nella fuga, uno dei soggetti lanciava un pacco dentro al giardino di un’abitazione privata che veniva prontamente recuperato dagli operatori.

I fuggitivi abbandonavano la loro autovettura nella zona del cimitero di Poggiridenti, cercando una disperata fuga a piedi. Venivano immediatamente fermati e dichiarati in arresto.

Nel pacco recuperato veniva trovato circa 1 kg (1008,00 grammi) di cocaina, confezionata sottovuoto e con vari strati di plastiche per renderla totalmente inodore. Venduto al dettaglio lo stupefacente avrebbe reso un guadagno di circa 80.000 euro.

Al termine delle formalità di rito, i due soggetti, di cui uno con precedenti per furto aggravato, venivano associati presso la casa circondariale di Sondrio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.