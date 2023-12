Scoperta un’attività fantasma e sconosciuta al fisco a Iseo

mercoledì, 27 dicembre 2023

Iseo (Brescia) – Lotta all’evasione fiscale e alle attività commerciali irregolari sul territorio di Iseo. Il Comando di Polizia Locale del Sebino Orientale dopo aver condotto controlli mirati per l’individuazione dei Bed and Breakfast Fantasma, raggiungendo un risultato significativo nell’incremento delle imposte di soggiorno spettanti al Comune, dapprima in flessione nonostante l’assestamento negli ultimi due anni dei flussi turistici, si è indirizzato alla verifica di tutte le attività irregolari sospettate di praticare l’evasione fiscale.

Gli ultimi accertamenti hanno portato all’individuazione di un esercizio pubblico che commercializzava, in modo totalmente abusivo, la vendita di generi alimentari e non, senza disporre di titolo abilitativo e praticando l’evasione fiscale in quanto “attività fantasma“. Tale condotta ha comportato l’irrogazione di una sanzione di circa 5.000 euro e la segnalazione alle altre autorità competenti ai fini di un’ulteriore verifica della posizione fiscale.

La Polizia Locale ha intercettato anche un laboratorio in un deposito adibito alla preparazione di alimenti e di pietanze, senza ottemperare alle rispettive autorizzazioni sanitarie. Anche a questo esercizio sono state notificate sanzioni e lo stesso è stato segnalato alle autorità competenti, tra cui l‘ATS, per garantire la sicurezza e la salute dei consumatori.

Questi interventi mirati dimostrano l’impegno costante dell’Amministrazione comunale di Iseo a preservare un ambiente commerciale sano e regolare, con attenzione particolare alla salute pubblica e ritiene di fondamentale importanza mantenere informati i cittadini sulle azioni significative di contrasto all’evasione fiscale e alle irregolarità.

Il comandante Antonio Brigandí ritiene che l’abuso degli esercizi commerciali danneggi l’economia cittadina, e per questo motivo il Comando di Polizia Locale, a sostegno degli esercenti regolari, manterrà una vigilanza costante.