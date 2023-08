Scontro tra un Tir e un’auto sulla statale 38 a Sondrio: un morto e due feriti

giovedì, 10 agosto 2023

Sondrio – Il conducente di un’auto è morto nell’incidente accaduto nel pomeriggio sulla statale 38 dello Stelvio a Sondrio. Per cause in corso di accertamento un’autovettura si è scontrata con un mezzo pesante, una persona è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite. Altre tre persone hanno riportato contusioni e ferite leggere.

La circolazione è stata bloccata e temporaneamente indirizzata sulla Sp30. Sul posto sono presenti i sanitari del 118 giunti con un’ambulanza, automedica ed elisoccorso, i carabinieri, la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas. Sulla statale si sono formate lunghe code sulla 38.