Scontro tra moto e auto a Villazzano, grave 15enne

domenica, 18 febbraio 2024

Villazzano (Trento) – Scontro tra moto e auto a Villazzano, ferito gravemente il giovane in sella alla due ruote. Lo schianto è accaduto in via Tambosi a Villazzano nelle prime ore del pomeriggio e il 15enne in sella alla moto è stato soccorso dall’equipe medica 118 Trentino Emergenza, dai vigili del fuoco volontari e dai carabinieri della locale Stazione che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Red. Cro.