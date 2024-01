Scontro tra due auto sulla statale del Caffaro a Vobarno: due giovani feriti

sabato, 27 gennaio 2024

Vobarno (Brescia) – Nello scontro tra due auto avvenuto alle 5:23 sulla statale 237 del Caffaro sono rimasti feriti due giovani, 23 e 28 anni. Sul posto sono intervenuti l’equipe medica del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, carabinieri e vigili del fuoco.

I due giovani sono stati stabilizzati sul posto e trasportati in ospedale: il 23enne è stato ricoverato al Civile in gravi condizioni, il 28enne per accertamenti è stato trasportato alla Poliambulanza di Brescia. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. La statale 237 è stata chiusura per consentire gli interventi dei soccorritori.