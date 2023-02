Scontro tra due auto, a Desenzano del Garda muore una donna

lunedì, 20 febbraio 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Una donna ha perso la vita nel tardo pomeriggio sulla Provinciale 11 a Desenzano del Garda (Brescia) in un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto tra due veicoli alla rotonda dopo la galleria della località gardesana.

L’allarme è giunto dopo le 17 e sul posto la centrale 112 Nue ha allertato i sococrsi e sul posto sono giunti l’elisoccorso del 118 con l’equipe medica, due ambulanze, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Salò. Per la donna – 31 anni – a bordo di un’utilitaria non c’è stato nulla da fare. Ferita anche la conducente dell’altro mezzo, 29 anni, che è stata trasportata alla Poliambulanza. Ripercussioni sul traffico, bloccato per consentire i soccorsi.