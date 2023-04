Scontro tra auto sulla statale 42 del Tonale, due giovani ricoverati a Esine

domenica, 23 aprile 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Incidente stradale nella notte sulla statale 42 del Tonale all’altezza di Darfo Boario Terme (Brescia): nello scontro tra due auto, avvenuto alla 18:30, sono rimaste coinvolte quattro persone. Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118 e l’automedica dall’ospedale di Esine (Brescia), i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Artogne e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Breno.

Due delle quattro persone coinvolte, una ragazza di 22 anni e un 25enne, sono stati trasportati in codice giallo all‘ospedale di Esine. Sono in corso accertamenrti dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente