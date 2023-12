Scontro tra auto sulla statale 42 del Tonale a Ceto: tre feriti

mercoledì, 27 dicembre 2023

Ceto (Brescia) – Scontro tra due auto sulla statale 42 del Tonale, con tre persone coinvolte. Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio e sul posto sono giunte l’ambulanza della Croce Rossa di Breno, l’automedica dall’ospedale di Esine e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Brescia, i vigili del fuoco di Breno e Darfo e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Breno.

Un giovane che scendeva dall’Alta Valle Camonica, all’uscita dalla galleria ha invaso la corsia opposta, forse per un colpo di sonno, scontrandosi con l’auto che procedeva in direzione Capo di Ponte. Nello schianto sono rimasti coinvolti un 23enne e un 25enne, e una 57enne che sono stati trasportati tutti in codice giallo in ospedale: i primi due a Esine, la terzo agli Spedali Civili di Brescia.

Per consentire l’intervento dei soccorritori la statale 42 è rimasta chiusa per circa un’ora. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Breno per ricostruire la dinamica dell’ incidente.