Scontro tra auto sulla statale 300 a Valfurva, muore 18enne

lunedì, 18 dicembre 2023

Valfurva (Sondrio) – Un morto e un ferito: è il bilancio del terribile incidente stradale accaduto in mattinata sulla statale 300 a Valfurva (Sondrio). Nello scontro frontale tra due vetture un 18enne, neo patentato, conducente di una vettura è deceduto sul colpo, mentre è rimasta ferita la passeggera, ragazza di 16 anni. Illeso l’autista dell’altra vettura.

Sul posto sono intervenuto l’elisoccorso dalla centrale operativa di Sondrio, l’ambulanza e l’automedica del 118, i vigili del fuoco, il personale Anas, la Polizia stradale e i carabinieri della locale Stazione. I sanitari hanno constatato sul posto il decesso del 18enne, mentre la 16enne ha riportato un trauma al torace e in codice giallo trasportato all’ospedale Morelli di Sondalo.

La statale 300 è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.